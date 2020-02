Da Barcellona - Retroscena Mertens: i blaugrana l'hanno seguito a gennaio per sostituire Dembélé!

Ultimissime calcio Napoli - Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli, sta cercando un attaccante per sostituire l'infortunato Ousmane Dembélé, con il danese Martin Braithwaite come principale candidato per rafforzare la squadra, ma non è stato l'unico attaccante osservato durante questa stagione.

Mertens

Retroscena Barcellona per Mertens

Come riportato da Radio Catalunya durante il programma "Club de la Mitjanit", il Barcellona ha seguito l'attaccante belga del Napoli Dries Mertens, ma il suo rendimento non ha finito per convincere i catalani, che hanno deciso di non puntare alla sua firma durante il mercato invernale.

I club interessati a Mertens

Dries Mertens, 32 anni, vedrà terminare il suo contratto con il Napoli alla fine della stagione, ed è stato l'autore del gol della vittoria nell'ultima partita contro il Cagliari. Squadre di Premier League ed i francesi Monaco hanno già chiesto informazioni sulla sua situazione contrattuale.