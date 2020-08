Calciomercato Napoli le ultimissime. Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24 il club azzurro avrebbe offerto giorni fa circa 12 mln per Marc Cucurella, esterno sinistro rivelazione della Liga. Immediata e negativa la risposta del Getafe. Il club spagnolo ha detto di no perchè ha pagato 10 mln il giocatore dal Barcellona e in secondo luogo perchè ha offerta di 20 mln dalla Premier League.