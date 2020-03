Cronache di Napoli - Petagna può essere usato come pedina di scambio per arrivare a un vecchio pallino di De Laurentiis

L'edizione odierna di Cronache di Napoli dedica ampio spazio ad Andrea Petagna, attaccante del Napoli in prestito alla SPAL. Vi proponiamo un breve stralcio dell'analisi del quotidiano:

"Tra i pochi attaccanti di A capaci di 'differenziare' i propri gol c'è Petagna. L' attaccante ha segnato 10 gol, quattro rigori, con ripartizione perfetta tra destro, sinistro e testa: 2-2-2. L'attaccante potrebbe non vestire mai la maglia azzurra. Resta in piedi l'ipotesi che possa essere usato come pedina di scambio per arrivare a Belotti del Torino, che ha il gradimento di Gattuso e che è un vecchio pallino di De Laurentiis"