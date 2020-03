Cronache di Napoli - Il Real Madrid ha messo sul mercato Jovic, ma il Napoli deve fare attenzione alla Premier: due big sul serbo

Deluso dal suo rendimento, il Real Madrid ha messo sul mercato Luka Jovic. Il serbo piace al ds Giuntoli, che vorrebbe sfruttare la situazione per portarlo a Napoli, come racconta Cronache di Napoli:

“Attenzione alla concorrenza della Premier League, ci sarebbero anche Tottenham e Chelsea. Perez vuole girare in prestito il calciatore, riservandosi un diritto di riacquisto dopo due anni. Una situazione non facile per il Napoli, che è molto interessato al serbo ma che resta intenzionato a prenderlo solo a titolo definitivo”