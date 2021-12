Cosa serve al Napoli sul mercato? Il punto della situazione

Già concluso il trasferimento di Manolas alll’Olympiakos, cosa serve al Napoli sul mercato in entrata? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ultime mercato Napoli

"Rinforzare la difesa è l’obiettivo del Napoli sul mercato di gennaio. Soprattutto per ampliare il raggio delle soluzioni a disposizione di Spalletti. Il reparto arretrato per la sua solidità è stato sino a novembre al top in Europa, ma è andato in difficoltà con l’emergenza infortuni. Ora serve principalmente un centrale visto che l’altra settimana è partito Manolas. Ma occorre anche un rinforzo da alternare a Mario Rui sulla fascia sinistra. Piace Szalai (nella foto) del Fenerbahce che può ricoprire i due ruoli. Molto vive le piste italiane per Casale, Gatti e Viti"