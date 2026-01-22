CorSport - Svolta in attacco, si sbloccano gli acquisti del Napoli: virata decisa su Giovane

Calciomercato Napoli - Il Napoli è a lavoro per andare a migliorare la rosa e rinforzare il reparto offensivo, perché con la cessione di Lang si possono sbloccare nuovi acquisti e il primo può essere proprio Giovane dell'Hellas Verona.

Calcio mercato Napoli: Giovane in pole in attacco

Il Napoli prova a dare una scossa al mercato e all’impasse dell’attacco: virata decisa su Giovane Santana do Nascimento, per il mondo del calcio semplicemente Giovane, attaccante brasiliano del Verona che ha già stupito tutti.

22 anni compiuti lo scorso 24 novembre, al primo anno in Italia Giovane si è presentato già con 23 presenze tra campionato e Coppa Italia, con 3 gol e 4 assist. Come conferma il Corriere dello Sport, il ds Manna lo guarda da un po’ e ne apprezza la capacità di ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo, ma a dirla bene Giovane ha strappato svariati consensi all’esordio con l’Hellas Verona: tecnico, rapido, sfrontato, fantasia.

L’idea è quella di portarlo subito a Napoli già in questi giorni e continuano le trattative, il Verona ha intenzione di cederlo per una ventina di milioni, la concorrenza non manca (Lazio compresa) e dunque bisogna innanzitutto vendere con Noa Lang ormai ad un passo dall'addio ufficiale.