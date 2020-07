CorSport - Osimhen-Napoli, regna sovrano il pessimismo nel club azzurro: l'affare è quasi saltato

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "In sintesi: in merito all’acquisto di Victor Osimhen regna sovrano il pessimismo all’interno del mondo Napoli. Il concetto venuto fuori dalle verifiche e dai riscontri incrociati è il seguente: è davvero molto, molto difficile che si possa trovare il nuovo accordo e riaprire l’affare. Il cambio di manager deciso dopo il viaggio in città dal ventunenne attaccante nigeriano ha letteralmente fatto saltare il banco, nonostante il Lilla stia provando in ogni modo a ricucire lo strappo: per il presidente del club francese, Gerard Lopez, Victor è virtualmente azzurro per 60 milioni di euro, e non è un caso che martedì, a quanto pare, abbia anche detto a De Laurentiis: è tuo. Ma Osimhen e il suo nuovo agente, William D’Avila, non la pensano così: giocano al rialzo, chiedono un ingaggio più ricco e trattano con Liverpool, Tottenham e United".