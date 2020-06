CorSport - Milan, Tottenham, Roma, Atletico Madrid e Juve in corsa per Milik: da Lucas Moura a Diego Costa, tutte le contropartite offerte al Napoli per chiudere l'affare

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la cessione di Milik dovrebbe avvenire con qualche scambio: "Il ventaglio di ipotesi è ampio, e anche molto, e oltre alla Juve, il primo club ad averlo avvicinato, negli ultimi giorni hanno scalato posizioni il Tottenham, pronto a inserire Lucas Moura, e il Milan. Che fa rima con Kessie, la pedina di scambio individuata e gradita anche a Rino, e soprattutto con Milano, la città della moda: e la compagna di Milik, la splendida Jessica Ziolek, oltre a essere una modella e anche titolare di una griffe d’abbigliamento. Tra l’altro, per il momento, per abbattere i costi sul piatto è sempre stata proposta o richiesta una contropartita tecnica: la Juve, ad esempio, ha provato a inserire Luca Pellegrini e Romero, ma il prediletto è Bernardeschi; con la Roma, invece, s’è parlato di Ünder, mentre dal fronte Atletico è venuto fuori Diego Costa".