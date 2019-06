Calciomercato Napoli - Il Napoli non molla Josip Ilicic, il trequartista che tanto piace a Carlo Ancelotti. Con il suo entourage ci sarebbe anche un accordo, come ribadito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ma l'Atalanta non molla lo sloveno e, anzi, il presidente Percassi gli ha proposto anche un rinnovo contrattuale per cercare di convincerlo a restare.