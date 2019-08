Corriere della Sera - L'Inter spinge per dare Icardi alla Roma, il giocatore vuole o la Juve o restare in nerazzurro. Napoli alla finestra

Il Corriere della Sera fa il punto sugli intrecci di mercato tra Juventus, Inter e Napoli:

"Nonostante l’Inter spinga per il trasferimento dell’argentino in giallorosso, operazione che in un sol colpo sbloccherebbe la pratica Dzeko, Mauro fa muro. Marotta e Fienga ne hanno discusso, ma l’argentino continua a ripetere di voler restare all’Inter e di contemplare solo un passaggio alla Juve. Dove però con il probabile sbarco di Lukaku l’accesso è sbarrato. Il Napoli alla finestra osserva interessato".