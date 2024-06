Calciomercato SSC Napoli - Antonio Conte vorrebbe trattenere nel suo Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ma non gli dispiacerebbe Federico Chiesa come racconta Tuttosport.

Conte vorrebbe Kvaratskhelia, ma non rifiuta Chiesa

Come riporta l'edizione odierna del quotidiano, il Paris Saint-Germain continua la sua corte per l’esterno georgiano "ed è disposto ad arrivare fino a 100 milioni di euro. L’esterno bianconero, invece, ha un contratto in scadenza nel 2025 e non sembra esserci la volontà da parte della Juventus di continuare insieme"

