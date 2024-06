Conte-Buongiorno, incontro a Torino! Spunta lo scatto al ristorante | FOTO

Incontro tra Antonio Conte e Alessandro Buongiorno! Sul web spuntano le immagini che mostrano l'attuale allenatore del Napoli stringere la mano al difensore capitano del Torino, calciatore considerato il primo obiettivo per il calciomercato del Napoli.

Le immagini potrebbero risalire allo scorso 6 giugno, quando la Nazionale italiana ha avuto un giorno di pausa dal ritiro di Coverciano e Buongiorno potrebbe averne approfittato per tornare a csa sua, a Torino, dove vive anche Antonio Conte. Tuttavia al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso. Quel che è certo è che Conte vuole Buongiorno a Napoli, costi quel che costi.

Guarda la foto su CalcioNapoli24.