Colpo Samardzic, Il Mattino: possibile scambio Napoli-Udinese

Calciomercato Napoli - Chi può arrivare ora a centrocampo in casa Napoli una volta sfumato Gabri Veiga? Come riporta Il Mattino oggi in edicola, la società si è guardata attorno e non è escluso che alla fine rimanga così a centrocampo. Almeno fino a gennaio e a meno che non riesca a piazzare un colpo a sorpresa in extremis.

Mercato Napoli, margini per Samardzic?

Nel mirino, a tal proposito, c’è sempre Lazar Samardzic dell’Udinese e non è da escludere un affare con l’inserimento di Gianluca Gaetano come contropartita in direzione Udine.