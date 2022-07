Cm.it - Solbakken-Napoli, incontro a Roma: confermato il gradimento al giocatore

Calciomercato Napoli - Solbakken-Napoli, l’incontro a Roma per confermare il gradimento al giocare. E' questa la notizia lanciata da calciomercato.it, Ola Solbakken è sulla lista del Napoli. Con il contratto in scadenza al dicembre di quest’anno, Solbakken è un’occasione di mercato, con un prezzo limitato ed un intermediario, Luca Ariatti, che sta lavorando alla pista. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la possibilità per il Napoli di acquistare Solbakken (con una sorta di indennizzo per il Bodo, visti i pochi mesi di contratto) è legata alle uscite.