Cm.it - Meret-Napoli, è rottura! Portiere ufficialmente sul mercato dopo l'incontro, andrà via in prestito

Calciomercato Napoli - Alex Meret è pronto a lasciare Napoli! Il giovane portiere azzurro è stato messo da parte dall'arrivo di Gennaro Gattuso che nei match chiave ha preferito più volte David Ospina. Adesso toccherà al direttore sportivo del Napoli Giuntoli sistemare il calciatore che non ci sta a fare un altro anno da riserva o di continuo turnover, considerando che la prossima estate ci saranno gli Europei.

Calciomercato Napoli, Meret pronto a salutare

Dopo vari incontri, come riportato da Calciomercato.it, gli uomini mercato del Napoli e l’agente Federico Pastorello hanno preso una decisione. Il titolare sarà ancora il colombiano Ospina e non resta che un divorzio momentaneo. Si cerca una soluzione in prestito secco per l’estremo difensore friulano, in una squadra dello stesso (o simile) livello del Napoli, che giochi in Europa o che lotti per quest’obiettivo. Possibile trasferimento alla Roma se dovesse trovare una destinazione a Pau Lopez. Resta vivo l’interesse dell’Inter per il post-Handanovic. Se non ci saranno occasioni in Italia allora si guarderà alla Premier League.