Cm.com - Sorpresa Maksimovic, può restare: ci sarebbero spiragli per il colpo di scena

Calciomercato Napoli - Tra pochi giorni scade il contratto al difensore serbo del Napoli Nikola Maksimovic: precisamente il 30 giugno. Il suo destino sembra ormai segnato con l'addio al Napoli che sembra ormai alle porte, dopo cinuqe stagioni non proprio brillanti. Sulel sue tracce ci sarebbe alcuni club di Serie A, tra cui la Lazio di Maurizio Sarri e anche l'Inter. Ma il portale calciomercato.com non esclude un colpo di scena: Nikola Maksimovic potrebbe anche rinnovare col Napoli. Dunque nel futuro del difensore serbo non si esclude la possibilità di trovare un accordo col club di De Laurentiis, proprio in questi giorni in cui scade il contratto.