Cm.Com - Napoli, valutazioni su Lozano! Niente Everton e Milan, si va verso la conferma

Calciomercato Napoli - Anno completamente da dimenticare quello di Hirving Lozano alla sua prima stagione in Serie A. Arrivato come l'acquisto più costoso della storia del club (42 milioni di euro) e segnato all'esordio contro la Juventus alla seconda giornata di campionato, poi l'intera stagione di alti e molti bassi. Come riportato da Calciomercato.com, la società azzurra sta facendo delle riflessioni importanti sul giocatore, consapevole della sua volontà di rimettersi in gioco e con una possibile riconferma. Restano alle porte Everton e Milan.