Clamoroso Meret, inserimento Inter! Gazzetta: il rinnovo non arriva, i nerazzurri fiutano l'affare

Clamoroso calciomercato Napoli: l’Inter ci prova per Meret. “Niente rinnovo con il Napoli, nerazzurri pronti”, titola infatti La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che una pagina di approfondimento sulla questione.

Calciomercato Napoli, clamorsoo inserimento Inter per Meret

Secondo quanto si legge, il club interista ha fiutato un’occasione considerando un prolungamento che nonostante le intenzioni ancora non arriva ed è pronto a calare il jolly.

La società resta alla finestra, osserva interessata, e se vi sarà l’opportunità di calare l’ennesimo colpo a parametro zero, specialità della casa, come fatto con Piotr Zielinski quest'estate, non si tirerà indietro.

Del resto con Sommer prossimo ai 36 anni, ci sarà bisogno di una transizione per il futuro e l’Inter è pronta a cogliere l’opportunità Meret nonostante l’acquisto di Martinez al Genoa.

Meret e il Napoli, intanto, discutono da tempo del nuovo contratto da circa 2 milioni a stagione fino al 2027 ma ancora non c’è la quadra definitiva. Sono le cifre l’ostacolo: non c’è l’intesa sul valore preciso. E in più ora si mette la tentazione di Inzaghi e squadra che potrebbe complicare ancor di più lo scenario.