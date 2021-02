Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, dice la sua in merito al futuro allenatore del Napoli:

"Secondo me l’identikit del prossimo Mister del Napoli deve avere per De Laurentiis i seguenti requisiti: 1) non chiedere una rosa profonda ma un gruppo di 18-19 giocatori + alcuni prospetti; 2) accettare di rifondare la squadra con cessioni eccellenti; 3) dare un gioco che valorizzi Osimhen".