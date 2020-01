Cessioni SSC Napoli, Tuttosport: Llorente bloccato dall'ingaggio, Younes aspetta la Bundesliga

Ultime mercato Napoli. Non solo acquisti, il Napoli è a lavoro anche per piazzare alcuni esuberi in questi ultimi giorni di trattative invernali. Il collega Raffaele Auriemma, sulle colonne di Tuttosport, ha fatto il punto sulle situazioni Llorente e Younes.

Anche per l’eventuale cessione di Llorente l’ostacolo riguarderebbe un ingaggio (3,5 netti a stagione) che club come il Parma non sarebbero in grado di onorare. Sul fronte uscite, con l’arrivo di Politano, la posizione di Amin Younes è in bilico ed i fan dell’esterno tedesco non mancano, soprattutto in Italia. La Samp avrebbe anche trovato un accordo con il Napoli, ma il calciatore tentenna perché preferirebbe la Bundesliga.