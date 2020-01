Celta Vigo-Osasuna, è confermato: Lobotka finisce in tribuna! Slovacco a un passo dal Napoli

Calciomercato Napoli - Celta Vigo-Osasuna, è confermato: Stanislan Lobotka escluso dalla formazione ufficiale. Il giocatore non è nemmeno in panchina per il match di stasera della Liga spagnola nonostante la convocazione del tecnico. La conferma, l'ennesima, che il centrocampista slovacco è sempre più vicino al club azzurro.

Napoli calcio ultimissime - SkySport aveva dato importanti aggiornamenti proprio poco fa:

Se ritengo che non sia concentrato al massimo sulla partita allora non giocherà, perché ho bisogno di calciatori concentrati per il match e che lascino da parte gli altri pensieri". Detto, fatto. Oscar Garcia, allenatore del Calta Vigo, ieri aveva parlato chiaro e per la gara di oggi contro l'Osasuna (fischio d'inizio alle 21 italiane) escluderà Stanislav Lobotka che dunque non scenderà in campo con i compagni e non andrà nemmeno in panchina.

Lo slovacco al momento pensa solo al Napoli e infatti da domani si ricomincerà a trattare per il suo trasferimento in azzurro. Inoltre, gli agenti del centrocampista resteranno a Napoli, aspettando di arrivare all'intesa tra le parti.

La formazione ufficiale del Celta:

Celta Vigo (4-3-3): Blanco, Kevin, Costas, Aido, Olaza, Yokuslu, Beltran, Rafinha, Santi Mina, Iago Aspas, Sisto. Panchina: Vietes, Hugo Mallo, Juan Hdze, Toro Fdez, Mendez, Pape Cheick, Carreira, Fernandez, Hernandez.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera, Estupinan, Garcia, Aridane, Moncayola, Oier, Brasanac, Torres, Adrian, Garcia, Avila. Panchina: Perez Juan, Cardona, Garcia, Ibanez, Perez, Vidal, Villar.