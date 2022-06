Ceduto De Jong, il Barcellona incassa 80 milioni: ora l'assalto a Koulibaly?

Calciomercato Napoli, nei prossimi giorni si capire se il Barcellona fa sul serio per Koulibaly! Il Mattino oggi in edicola fa il punto sulla situazione finanziaria del club blaugrana, che ha appena ricevuto una boccata d'ossigeno dalla cessione di Frenkie de Jong al Manchester United per 80 milioni di euro. Dunque, se fino a qualche giorno fa il Barcellona non era in grado di sostenere la spesa necessaria all'acquisto di Kalidou Koulibaly, adesso i soldi ci sono eccome.

Koulibaly al Barcellona?

Per vendere Koulibaly, ad un anno dalla scadenza del contratto che lo lega al Napoli, Aurelio De Laurentiis chiede una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. In ogni caso, secondo quanto riferisce il Mattino, ad oggi Koulibaly "non ha avuto alcun segnale dai suoi agenti". Il difensore senegalese si trova ancora in Africa, in vacanza, e farà il suo rientro a Napoli per la partenza verso il ritiro di Dimaro, forse con qualche giorno di ritardo visti gli impegni con la Nazionale. Anche se - fa sapere il Mattino - Koulibaly potrebbe anche decidere di rinunciare ai giorni di permesso.

Koulibaly

Napoli, Ostigard o Casale in difesa

Nel frattempo il Napoli continua a cercare un quarto difensore da aggiungere in rosa: in ballottaggio ci sono Ostigard del Brighton e Casale del Verona, che il Napoli vorrebbe acquistare in prestito.