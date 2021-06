Calciomercato Napoli - Le ultime notizie sul nuovo Napoli. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Spalletti freme dalla voglia di cominciare il suo percorso a Napoli, nel frattempo studia l’organico che gli piace tantissimo e, infatti, era pronto a subentrare in corsa anche in inverno, precisamente verso fine gennaio quando post Verona-Napoli del 24 gennaio il presidente De Laurentiis stava pensando di sostituire Gattuso.