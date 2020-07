CdM - Nel Napoli cresce la fiducia per Osimhen, in Francia proroga al Lille perchè sono convinti che definiranno preso la cessione

Calciomercato Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli lavora per definire gli accordi con l’agente D’Avila e il Lille che ha più fretta di tutti a chiudere l’affare perché vuole mettere a posto i conti nell’affare Osimhen. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno:

“Nel club cresce la fiducia per l’affare, la sensazione è che la Dncg, l’ente amministrativo che monitora il rispetto del fair play finanziario, abbia concesso la proroga al Lille proprio per la convinzione del presidente Lopez di definire al più presto la cessione di Osimhen al Napoli. L’interesse di Liverpool e Manchester United non si è ancora trasformato in offerte ufficiali. De Laurentiis ha intenzione d’aspettare ancora qualche giorno prima di valutare alternative, il Napoli probabilmente fino a giovedì è concentrato solo su Osimhen”