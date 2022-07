Cdm - L'offerta del Napoli è arrivata troppo tardi, Koulibaly era già attratto dalle sirene di mercato

Il Napoli aveva tentato di trattenere Kalidou Koulibaly quando ormai il Chelsea aveva già avanzato una proposta al calciatore. La tesi viene sostenuta dall'edizione odierna del Corriere del mezzogiorno.

Koulibaly Chelsea

Il Napoli ha spinto per trattenerlo, Giuntoli sabato scorso in conferenza stampa ha annunciato una proposta importante: contratto quinquennale a 6 milioni a stagione più un futuro da dirigente. L’offerta probabilmente è arrivata quando le sirene del mercato avevano già attratto Koulibaly. Non c’è soltanto il Chelsea, il Barcellona è bloccato dai problemi finanziari, e sia Kalidou che il Napoli hanno preferito non assecondare le avances della Juventus.