Cdm - Il Napoli ha ricordato a Fabian e ai suoi agenti il caso Milik

Fabian ha rifiutato la proposta di rinnovo di contratto e il Napoli ha ventilato l'ipotesi di una prospettiva molto simile al caso Milik, ovvero una decisione forte che porti lo spagnolo ai margini della rosa. Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno

Il Napoli ha proposto a Fabian d’allungare il contratto fino al 2024, inserire una clausola rescissoria a 30 milioni di euro con un leggero aumento dell’ingaggio. La risposta è negativa, a scadenza di contratto sarà molto più semplice approdare in una big di Spagna, magari proprio al Real Madrid.

È una storia che rischia d’incidere sulla prossima stagione, inevitabilmente la gestione dei calciatori tiene conto anche dei contratti.

Il Napoli ha ricordato al centrocampista spagnolo e ai suoi agenti il caso Milik, molto probabilmente non s’arriverà ad uno scontro di quel tipo ma sicuramente iniziare per Fabian Ruiz la stagione con il contratto in scadenza a 26 anni non rappresenta uno scenario all’insegna della serenità.