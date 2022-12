L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ritaglia spazio anche per il calciomercato del Napoli. Il nome del momento è quello di Ounahi, centrocampista marocchino dell'Angers.

Si lavora anche per l’estate, il Napoli ha avviato i primi contatti per Ounahi, mezzala che si è messo in mostra ai Mondiali con il Marocco. L’Angers chiede circa 25 milioni, c’è anche la concorrenza dell’Olympique Marsiglia.