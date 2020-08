CdM - Ghoulam verso la cessione, Wolverhampton la pista più concreta: Mendes a lavoro

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha il mercato bloccato. Il recupero di Ghoulam nel finale di campionato alimenta la speranza che si possa trovare una soluzione, la pista più concreta è il Wolverhampton, club nell’orbita del suo procuratore Jorge Mendes. Mario Rui ha rinnovato fino al 2025 poco prima della trasferta di Barcellona, guadagnerà 2,5 milioni a stagione, Hysaj, che ha rappresentato soprattutto con Gattuso l’alternativa anche a sinistra, vive una situazione ancora incerta. L’esterno albanese ha il contratto in scadenza nel 2021, piace al Torino, Gattuso spinge per la permanenza ma bisogna trovare l’accordo economico, è in programma dopo il 20 agosto, prima del ritiro di Castel di Sangro, un incontro con il suo agente Mario Giuffredi. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.