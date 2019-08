Cavani sul suo futuro: "Voglio rispettare il mio contratto con il PSG, darò tutto per questa meglia"

Inter news - Edinson Cavani, attaccante del PSG ed ex bomber della S.S.C. Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi de 'Le Parisien'. Ecco quanto tradotto dalla nostra redazione:

Il miglior marcatore nella storia del PSG (193 gol)

"Quando parliamo di questo, mi dà sempre orgoglio e piacere. Entrare nella storia di questo club è bellissimo. Sto iniziando la mia settima stagione in questa famiglia. È importante sapere che ho fatto le cose nel modo giusto, che ho sempre dato il massimo . Oggi sì, puoi dire che Cavani è il capocannoniere del PSG. Ma sinceramente, la più grande felicità sta in altre cose: sapendo che il club ti stima , vedi questa connessione con i tifosi ... È qualcosa che rimarrà per la vita".

Il suo futuro al PSG

"Ho già parlato la scorsa stagione . Ho promesso, non solo ai fan, anche a me, che volevo finire il mio contratto qui. Vedremo quindi se il calcio mi farà rimanere qui. La mia decisione potrebbe essere quella di tornare a casa in Uruguay. Ma mi sono ripromesso di concludere questo contratto. Questa è una certezza! Poi non dipende solo da me. C'è anche la volontà del club, i tifosi".

Una possibile proroga del suo contratto (che termina a giugno 2020)?

"Onestamente, non ci penso. Non ne abbiamo nemmeno parlato con il club. Il PSG ha avuto un momento difficile alla fine della scorsa stagione. Ma sta mettendo tutto in ordine. Forse possiamo discutere in seguito . Sono tranquillo, sia che rimanga o meno dopo il mio contratto. L'unica cosa che so è che, come primo giorno del mio arrivo a Parigi, darò tutto per questa maglia, questa squadra, questa città. Dopo sei anni, è come a casa, come la mia famiglia. Fino all'ultimo momento, darò il massimo".