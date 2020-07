Cammaroto: "Immobile al Napoli? Non arriverà, De Laurentiis non spenderebbe 60mln per lui. Ramadani offre Jovic, anche qui cifre eccessive"

Ultime calcio Napoli - Emanuele Cammaroto ha scritto sul suo editoriale per NapoliMagazine.com:

Immobile

"Immobile piace da sempre ma non arriverà: ha 30 anni e la Lazio lo valuta troppo. Farà la Champions con i biancocelesti e l'entourage usa l'ipotesi Napoli per spingere Lotito a un adeguamento del contratto. Fatevi una domanda, datevi una risposta: De Laurentiis spenderebbe 60 milioni per un 30enne sul quale sarebbe poi impossibile fare plusvalenza? La risposta è no. E il ragionamento è ineccepibile, al di là del valore indubbio del calciatore. Non è un'operazione da Napoli. Ramadani offre Jovic, che però il Real Madrid vuole vendere ad almeno 45 milioni dopo averlo preso a 60. Cifre eccessive sia per il cartellino che per l'ingaggio. Anche in caso di un prestito, ha un ingaggio di 5 milioni e ne chiederebbe almeno 6: se il Napoli non arriverà a quelle cifre per Osimhen non lo farà per altri. Jovic non convince per aspetti tattici e desta perplessità caratteriali, non è un profilo che piace a Gattuso".