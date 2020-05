Cammaroto: "Everton si avvicina al Napoli, ma Boga si allontana: troppi i 35mln richiesti dal Sassuolo"

Ultime calcio Napoli - Emanuele Cammaroto fa il punto sul calciomercato del Napoli per Napoli Magazine:

Everton

"L'altra importante notizia che arriva in queste ore e che si può confermare è quella di Everton che si avvicina al Napoli, a riprova che invece si allontana Boga sul quale il Sassuolo chiede troppo e spara una richiesta non inferiore a 35 milioni. Su Everton il Napoli ha accelerato e mi arrivano conferme dirette dal Brasile in tal senso. Giuntoli aveva già incassato il gradimento totale del calciatore, entusiasta di poter vestire la maglia azzurra. C'è il via libera del Gremio alla proposta del Napoli con un assenso di massima a una proposta di poco inferiore ai 25 milioni e sulla quale adesso però gli azzurri hanno chiesto tempo per poter iniziare a creare le condizioni necessarie a fare l'operazione. Il brasiliano è un extracomunitario e va liberato il posto in rosa per lui. Gli farà spazio Lozano, per il quale Raiola si sta muovendo in Europa e sul quale non c'è soltanto l'Everton di Ancelotti. Il Napoli ha la necessità di accelerare le operazioni in uscita che riguardano una serie di pedine che in attacco non verranno confermate e tra queste ci sono Younes e il rientrante Ounas".