Verdi-Torino, Tuttosport: ADL ha chiesto Izzo come contropartita. La data del possibile addio all'azzurro di Simone

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive un interessante retroscena di calciomercato tra Napoli e Torino

"A oggi nella testa dei granata, in ritiro a Bormio, c’è solo una data: giovedì 25 luglio. Giorno in cui il Toro affronterà, quasi sicuramente ad Alessandria, una tra Kukesi (Albania) e Debrecen (Ungheria) per la sfida d’andata del 2° turno preliminare di Europa League. Appuntamento importante, l’apripista per una stagione che può diventare ancora più gustosa di quella passata. Per l’occasione il tecnico spera di avere anche Verdi, il giocatore che Urbano Cairo e Massimo Bava stanno inseguendo e trattando con il Napoli. Ma per “presentarlo” pronto per la Coppa bisogna averlo al più presto. L’obiettivo dei granata è chiudere il prima possibile in maniera che possa salire a Bormio e metabolizzare gli schemi del tecnico. Cairo e De Laurentiis si sono già sentiti e incontrati. Il Napoli - per la cronaca - ha provato a chiedere Izzo, ma ha ricevuto la stessa risposta che ha avuto la Roma: incedibile. E allora si è passati a toccare altri argomenti"