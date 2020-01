Il Mattino - Settimana decisiva per Tonelli alla Sampdoria, il difensore pronto a raggiungere Genova

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Tanto lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, tra acquisti e cessioni. Il diesse azzurro ha già sfornato due colpi per il 4-3-3 di Gattuso e non sembrerebbe finire qui. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

La settimana che inizia oggi può essere quella buona per la definizione del trasferimento di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria. Il centrale era pronto a raggiungere Genova già sul finire della passata settimana, ma l'operazione ha subito un rallentamento last minute.