Notizie Napoli calcio. Non sarà il Napoli la prossima squadra di Jeremie Boga. Nonostante l'esterno ivoriano sia stato seguito a lungo da Cristiano Giuntoli, la prossima tappa del giocatore sarà l'Atalanta di Gasperini.

Boga

Calciomercato Napoli, Boga all'Atalanta

Come annunciato da Sky Sport, Sassuolo e Atalanta hanno trovato l'intesa su 22 milioni più bonus. L'ormai ex neroverde svolgerà domani le visite mediche di rito a Bergamo, primo passo per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore di Gasperini.