Ultime notizie calciomercato - Il Napoli continua a lavorare per rinforzarsi a gennaio, e dopo l'arrivo di Mazzocchi si cerca un centrocampista: non solo Samardzic per sostituire Elmas, ma anche un altro innesto in prestito, vista l'assenza di Anguissa occupato in Coppa d'Africa.

Il collega de Il Roma, Giovanni Scotto, su Twitter scrive:

"A centrocampo si valuta un altro innesto: piacciono sempre Can, Hojbjerg e Soumaré, ipotesi prestito".