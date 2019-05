Sportitalia - Conferme sull'affare Rodrigo-Napoli, ADL vuole fare un regalo ad Ancelotti: l'allenatore lo considera perfetto per il suo attacco

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore è tornato prepotentemente in voga per quanto rigoarda il mercato del Napoli il nome del bomber del Valencia e della Nazionale spagnola Rodrigo Moreno. Si tratta di una operazione tutt'altro che facile dal momento che il club spagnolo spara altissimo dal momento che chiede circa 70-80 milioni di euro per il suo cartellino. A tal proposito, però, arrivano delle conferme relative all'interesse degli azzurri nei suoi confronti.

Mercato Napoli, conferme su Rodrigo

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, l'interesse nei confronti di Rodrigo da parte della SSC Napoli è concreto dal momento che Aurelio De Laurentiis vuole fare un regalo importante a Carlo Ancelotti. Inoltre lo stesso tecnico ha già avallato questo affare, dal momento che lo considera perfetto per il suo attacco.

Ultime notizie Napoli