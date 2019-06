Calciomercato Napoli, Repubblica: "Le ultimissime su Manolas e James Rodriguez. Novità su Lozano"

Ultimissime calcio Napoli - Entra nel vivo la campagna di rafforzamento della Ssc Napoli per la stagione 2019-2020. L'edizione odierna di Repubblica fa il punto della situazione sulle trattative in entrata

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi su Manolas, Lozano e James Rodriguez

I prossimi giorni saranno decisivi sul fronte Manolas: la Roma non accetta contropartite, ma pretende i 36 milioni della clausola. Il Napoli lavora anche al doppio binario James e Lozano. Il colombiano ha incantato in Coppa America contro l’Argentina ma non si espone sul suo futuro. Per quanto riguarda Lozano, c’è da registrare l’interessamento del Psg, pronto a fiondarsi sull’attaccante messicano.