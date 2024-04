Calciomercato Napoli, possibile ritorno di fiamma in estate per Nehuen Perez dell’Udinese. Lo annuncia Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, ritorno di fiamma per Perez?

A un passo già dall'azzurro lo scorso gennaio, alla fine l'affare saltò quando Aurelio De Laurentiis - a cifre definite - scopri di una commissione da 700 mila euro dover dare all'agente irritandosi e facendo saltare l'affare. In estate però le cose cambieranno - assicura il giornale - e l'affare potrebbe riaprirsi.