Calciomercato Napoli, non solo Verdi: il Torino ha chiesto anche Karnezis! Il piano Cairo per chiudere l'affare

Verdi al Torino, Cairo ha chiesto Karnezis nell'affare

Resta incerta la posizione di Karnezis: il Torino lo ha richiesto nell’ambito dell’operazione Verdi. Tutto in stand-by per la grande distanza che c’è tra le parti: il Napoli è irremovibile dai 25 milioni chiesti a tutti i club che hanno sondato l’attaccante ex Bologna. Cairo, patron granata, ha fatto capire che il Toro sta seguendo anche altri calciatori in quel ruolo e sta aspettando un margine (tra i 5 ed i 10 milioni) per poter iniziare concretamente una trattativa. Verdi, intanto, ha messo il club di Mazzarri incima alle sue preferenze per un eventuale trasferimento.