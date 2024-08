Calciomercato Napoli, l'ultimo giorno di mercato: Osimhen va in Arabia e Gaetano al Cagliari, tentativo in extremis per Gilmour! | DIRETTA

Calciomercato SSC Napoli - Ultimo giorno di mercato, per la Serie A e per i partenopei. A mezzanotte il calciomercato estivo 2024 chiuderà, e in queste ultime ore sono tante le voci, i rumors e le trattative, fra acquisti e cessioni per il club azzurro.

Calciomercato Napoli: diretta ultimo giorno

In questa ultima giornata di calciomercato, CalcioNapoli24 vi accompagnerà con una lunga diretta testuale con tutti gli aggiornamenti su acquisti e cessioni live, in tempo reale.

11:06 - TMW - Gaetano-Cagliari, sarà prestito gratuito con obbligo di riscatto

10:52 - SKY - Accordo totale Osimhen-Al Ahli, quello col Napoli è ai dettagli: arabi in città per chiudere

10:50 - Mario Rui, ipotesi cessione in Turchia: c'è tempo fino al 13 settembre

10:40 - Arthur-Napoli, CorSport: la Juventus chiede 4 milioni di stipendio, c'è un'altra idea sul brasiliano

10:21 - Sky - Affare con il Cagliari, Gaetano sempre più verso la definizione del trasferimento.

9:59 - Romano svela: "Osimhen-Al Ahli, c'è la clausola rescissoria! Accordo col Napoli"

9.58 - TalkSport - L'Al-Ahli ha prenotato le visite mediche per Osimhen, vogliono una risposta definitiva prima di pranzo

9:50 - RAI - Conte ha chiesto due innesti al Napoli: alternative sulla fascia destra, può liberare Zerbin dopo aver bloccato la sua partenza!

9:47 - RAI - Gilmour ha chiesto la cessione al Napoli! Il Brighton potrebbe chiedere qualcosa in più a De Laurentiis, Conte ha bocciato Arthur

9:46 - Relevo - Pressione Gilmour nella notte: vuole il Napoli! Conte spinge, l'aggiornamento

9:44 - RAI - Osimhen è un giocatore dell'Al-Ahli, contratto faraonico! Clausola per l'Europa valida dal 2026

9:35 - Gilmour-Napoli, non è finita ! Cosa filtra dal Brighton: la cessione di Osimhen è un "assist" | CN24

9:33 - Relevo - Osimhen in Arabia Saudita, al Napoli 70mln e 10 di bonus! Già programmate le visite mediche, manca l'ultimissimo ok

9:30 - Rinnovo Meret, Il Mattino: Pastorello può restare in città, trattativa col Napoli

9:24 - Romano conferma: "Accordo totale per Osimhen in Arabia! L'Al Ahli fissa le visite mediche"

9:20 - Il Mattino - Il Napoli ha chiesto Fazzini all'Empoli

9:15 - Schira: "Osimhen ha aperto all'Al-Ahli, 10mln di bonus alla firma e clausola dal 2026"

9:04 - SKY - Nuovo tentativo del Napoli per Gilmour: il giocatore spinge per la cessione

9:00 - Quinto a destra, clamoroso Il Mattino: idea Candreva! Due le alternative

8:58 - Sky - Fumata bianca per Osimhen all'Al Ahli: le cifre dell'accordo col Napoli e dello stipendio

8:30 - Il Mattino - Gaetano va al Cagliari a titolo definitivo

8:10 - Il Mattino svela - Gilmour al Napoli può slittare a gennaio: il motivo

8:05 - Talksport - Chelsea pronto al prestito con obbligo per Osimhen, stamattina nuovo summit: intesa con l'Al-Ahli

7:57 - Sky Sport DE - Ebimbe verso la permanenza! Nessun accordo raggiunto col Napoli, no al prestito

7:50 - Il Mattino - Osimhen verso l'Al Ahli e l'Arabia: quanto incassa il Napoli, spunta la percentuale su futura rivendita!

7:30 - Repubblica da Roma: idea scambio Vecino-Folorunsho fra Napoli e Lazio, i dettagli

7:20 - Osimhen all’Al Ahli, De Laurentiis vorrebbe 100mln! Ecco quanto può incassare il Napoli

7:15 - Sportitalia - Gilmour-Napoli non è sfumato: nuovo rilancio Napoli se Osimhen sarà ceduto