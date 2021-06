Venerato: "Kaio Jorge piace tanto ma il Milan è in vantaggio. Emerson Palmieri costa troppo, Ospina si allontana dall'Atalanta"

Calciomercato Napoli. Ciro Venerato, collega di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per un aggiornamento sul calciomercato in entrata e in uscita. Si è parlato di Kaio Jorge come obiettivo per l'attacco del Napoli, ma anche di Emerson Palmieri. In uscita Ospina e Petagna.

Calciomercato Napoli

"Kaio Jorge resta in scadenza a dicembre al 2021 visto che il Santos non è riuscito a chiudere il rinnovo. Piace moltissimo al Napoli e ad altri club europei e in particolare il Milan. I rossoneri sono in vantaggio anche se la distanza è di circa 10 mln rispetto alla domanda del Santos perché hanno la liquidità immediata per comprarlo mentre il Napoli deve prima vendere. Il Napoli spera di poter vendere Petagna e guadagnare i soldi per strappare al Milan e alla concorrenza sul brasiliano. Giuntoli ha parlato con Bertolucci (agente di Kaio Jorge) ma al momento non può fare un'offerta di 5-6 mln per il giocatore, mentre il Milan potrebbe. Emerson Palmieri rimane la prima scelta per la fascia sinistra, ma i 20 mln richiesti dal Chelsea sono effettivamente troppi per un giocatore che andrà in scadenza. Ospina si allontana dall'Atalanta".