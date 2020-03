Venerato a CN24: "Belotti non rientra nei piani del Napoli, per Moron non si affonda il colpo! Sogno Immobile, su Icardi c'è anche la Juventus"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it per dare aggiornamenti di mercato riguardo il reparto offensivo della SSC Napoli in vista della prossima stagione. Ecco quanto dichiarato:

"Il dopo Milik non vedrà nella lista dei papabili il granata Belotti. Una scelta condivisa sia da Gattuso che da Giuntoli. Massima stima per l'attaccante granata ma non rientra nei piani del club. Lorenzo Moron piace ma non si é deciso di affondare per il momento. Si attendono sviluppi su altri nomi prioritari. Il sogno resta Ciro Immobile, ma le richieste di Lotito sono troppo elevate. Per Icardi il Napoli resta alla finestra, ma la volontà del giocatore sarà ancora una volta determinante. E anche stavolta c'è sempre la Juventus che fa capolino".