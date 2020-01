La Nazione - Anche la Fiorentina su Kumbulla: sul piatto solo cash, oppure soldi e un giocatore

Calciomecato Napoli. Marash Kumbulla è nel mirino della Fiorentina. Il club viola è pronto a formulare l’offerta all’Hellas Verona per il difensore centrale italoalbanese. O 12 milioni di euro cash, oppure subito 7 milioni e il prestito di 18 mesi di Riccardo Sottil. Poi a giugno 2021 l’eventuale riscatto dell’esterno classe ’99, che di fatto porterebbe soldi nelle casse gigliate. Ieri la Fiorentina era presente al “Bentegodi” per Verona-Genoa, alla pari degli emissari di Manchester United, Chelsea e Inter, non tanto per seguire da vicino il giocatore quanto per tenere ferma la posizione con gli scaligeri in vista del via libera alla trattativa. Lo scrive La Nazione.

Kumbulla, obiettivo di mercato del Napoli