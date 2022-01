Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz via in estate, lo vuole l'Inter

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Napoli e la cessione del calciatore. Perché arriva la notizia che conferma la prima grande cessione in estate per il Napoli con Fabian Ruiz pronto a firmare con Real Madrid, Inter, Barcellona o Newcastle.

Napoli: prima cessione in estate

Arrivano aggiornamenti importanti dalla Spagna riguardo il futuro del giocatore del Napoli che è corteggiato dai migliori club d'Europa. Ora però ci sono sempre maggiori conferme da Fichajes.net riguardo la possibile cessione in estate del Napoli di Fabian Ruiz finito nel mirino di top club come Real Madrid, Inter e Barcellona. Il centrocampista è in scadenza nel 2023 e non sembra intenzionato a prolungare il suo contratto con la società azzurra che ha già formulato la sua offerta. E' Fabian Ruiz il giocatore che ha più possibilità di lasciare il Napoli a fine stagione e firmare con Real Madrid, Inter o Barcellona. Il centrocampista spagnolo non ha ancora rinnovato il contratto con la squadra partenopea e difficilmente lo farà, dopo essere stato acquistato per 30 milioni e fatto una richiesta di 100 in passato, ora il suo prezzo cala vertiginosamente.

Calciomercato Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli: quattro big su Fabian Ruiz

Come svelato da Fichajes.net l'ex calciatore del Betis è finito nel mirino di diverse grandi squadre. Infatti, in Europa, sono Real Madrid, Barcellona, Newcastle United e Inter che vogliono comprare Fabian Ruiz la prossima estate. Un giocatore pagato 30 milioni di euro dal Napoli che venderà a circa il doppio. La società azzurra però farà di tutto per tenere il giocatore e non faciliterà la sua cessione. Infatti, Fabian Ruiz può accettare il trasferimento a Inter, Real Madrid, Barcellona e Newcastle United ma solo se il Napoli darà il via libera, in passato è stato fatto anche un prezzo di 100 milioni per il suo addio.

