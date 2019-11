Mundo Deportivo - Quattro big europee su Fabian Ruiz: da Madrid filtrano voci su un possibile pre-accordo

Calciomercato Napoli - I top club d'Europa continuano ad interessarsi a Fabian Ruiz. Il centrocampista della SSC Napoli è nelle mire di Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City. I quattro club si sono rivolti all'entourage del calciatore per sondare il terreno per un eventuale trasferimento.

Ultime mercato SSC Napoli - Fabian-Real Madrid

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, al momento il calciatore non ha espresso alcuna preferenza sulla possibile meta futura. Da ambienti vicini al Real Madrid filtra la notizia di un accordo quinquennale a 3 milioni di euro l'anno, stipendio che potrebbe aumentare nel corso degli anni. Il portale spagnolo riferisce, però, che il calciatore non vuole affrettare la scelta; per questo la negoziazione per il rinnovo contrattuale con il Napoli si sarebbe interrotta. Il ragazzo vuole studiare tutte le proposte e, per ora, non c'è la volontà di lasciare Napoli durante il mercato invernale. Discorso rimandato, quindi, in estate.