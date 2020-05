GloboEsporte - Il Gremio chiede 30 milioni per Everton, nessun contatto con il Napoli da un mese: concorrenza di Ancelotti e Dortmund

Ultime calciomercato Napoli. Everton Soares è uno degli obiettivi di mercato del Napoli: l'esterno offensivo del Gremio piace al club azzurro, ma la valutazione ed il suo status da extracomunitario ne fermano al momento la trattativa.

Everton Soares

Everton-Napoli, tutti i dettagli della trattativa

Come riportato dai brasiliani di Globoesporte.com, il classe '96 è valutato 30 milioni dal Gremio: un prezzo al ribasso rispetto all'anno scorso (ne chiedevano 40), dovuto soprattutto all'emergenza Coronavirus. La spiegazione è nella svalutazione del real (moneta brasiliana) rispetto all'euro. Nel finale dello scorso anno, per esempio, 40 milioni erano equivalenti a 180.5 milioni nella conversione diretta. Ovvero un valore minore di ciò che il club riceverebbe oggi per 30 milioni di euro attualmente. In sintesi: la moneta brasiliana è crollata vertiginosamente, dunque con la differenza real-euro il Gremio guadagnerebbe tanto anche con 30 mln di euro.

Al momento, proseguono i colleghi brasiliani, non si registrano contatti tra le società da un mese: il Napoli, inoltre, non è l'unico club sulle tracce del giocatore essendoci anche l'Everton di Ancelotti e il Borussia Dortmund che non hanno però avanzato ancora proposte. La trattativa, dunque, resta ancora in fase di stallo in attesa che il Napoli abbia anche maggiore chiarezza sulla ripartizione del cartellino del giocatore: il Grêmio ne detiene il 50% dei diritti economici, mentre il resto è diviso tra l'uomo d'affari Gilmar Veloz (30%), l'investitore Celso Rigo (10%) ed il Fortaleza (10%). Una matassa impervia che va ancora dipanata prima che l'operazione possa procedere.