Chiriches al Sassuolo, Sky annuncia: domani visite mediche e firma sul contratto!

Chiriches al Sassuolo. Il difensore rumeno è pronto a lasciare il Napoli per iniziare una nuova avventura. Il calciatore vuole maggiore continuità che nel Sassuolo può trovare. Ecco quanto riportato dal portale gianlucadimarzio.com.

Il Sassuolo ha concluso due operazioni su cui stava lavorando da diversi giorni: arrivano Vlad Chiriches dal Napoli e Gregoire Defrel dalla Roma. Tutto fatto, domani entrambi i giocatori saranno a Milano per sostenere le visite mediche e siglare i loro contratti, prima di trasferirsi in Emilia da De Zerbi. Un rinforzo in difesa e uno in attacco, a pochi giorni dal termine del calciomercato.