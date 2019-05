Ilicic e Castagne al Napoli, Radio Kiss Kiss: "Ecco cosa ci ha detto l'Atalanta"

Diego De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Abbiamo contatatto l'Atalanta: il Napoli gradisce Ilicic e Castagne, ma non ci sono contatti da due mesi"

Calciomercato Napoli-Ilicic

Secondo i colleghi di Sky Sport, il Napoli va forte sul calciatore dell'Atalanta, Josip Ilicic: accordo per un triennale da 2,2 milioni a stagione

Calciomercato Napoli-Castagne

Dopo più di un exploit con l'Atalanta, Timothy Castagne ha attirato a sé gli occhi dei grandi club e tra questi c'è anche il Napoli, sul quale però c'è la concorrenza di Milan, Roma e diversi club di Premier League. Non sarà semplice strapparlo all'Atalanta, eppure quello del classe '95 è un nome che spesso si sente dalle parti di Castel Volturno per il suo valore e per i parametri economici in linea con la filosofia societaria.