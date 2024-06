Senza contratto tra poche settimane ma tanti club pensano a lui: Mario Hermoso è al centro dei pensieri del Napoli per il prossimo anno.

Il Napoli pensa a Hermoso ma c'è concorrenza

Come riporta l'edizione online de Il Mattino, il club proverà ad accelerare ora che l'ufficialità del nuovo allenatore c'è: la prossima settimana gli emissari di mercato continueranno a sondare la pista Hermoso per convincerlo della bontà del progetto Napoli, pur senza coppe ma con la voglia di rilanciarsi in Serie A.