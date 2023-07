Gravenberch-Napoli: non c'è stato alcun contatto tra le parti, la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Tra i tanti nomi accostati al Napoli per il centrocampo c'è anche quello di Ryan Gravenberch del Bayern Monaco. Il classe 2002 cerca più spazio ed il Bayern Monaco potrebbe ance deciderlo di cederlo in prestito per fargli fare esperienza magari in qualche club che disputi anche delle coppe europee proprio come gli azzurri. La nostra redazione ha raccolto degli aggiornamenti importanti sul centrocampista olandese cresciuto nell'Ajax.

Ryan Gravenberch

Interesse del Napoli per Gravenberch

Rudi Garcia nelle ultime dichiarazioni ha confermato che sta cercando un centrocampista che sappia giocare con il pallone ma che abbia anche la fisicità di Frank Anguissa. Guardando Gravenberch la fisicità non manca, parliamo di un ragazzo di 190 centimetri dotato anche di buona tecnica. Stando a quanto risulta alla nostra redazione, la società del presidente De Laurentiis non ha però avuto alcun contatto con chi gestisce il 21enne. Al momento non c'è dunque stato nemmeno un sondaggio. Si tratta di indiscrezioni giornalistiche.